Conferenza stampa De Laurentiis: «Vi spiego l'esonero di Gattuso. Superlega? Cretinata. Su Spalletti e Insigne.. » (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio De Laurentiis parla in Conferenza stampa interrompendo il lungo silenzio stampa del club partenopeo Aurelio De Laurentiis ha parlato in Conferenza stampa, interrompendo il lungo silenzio stampa del club partenopeo. Le parole del presidente azzurro. «Vi ringrazio per essere qui, è chiaro che sono stati momenti difficili questi del Covid, che non ci aspettavamo, ci ha colti impreparati. Già nello scorso campionato avere questo problema, non avere lo spazio ed il tempo per programmare l'annualità, ma ognuno pensa ai suoi egoismi. Senza sapere degli ...

sscnapoli : ?? | A breve, in diretta sul canale YouTube, la conferenza stampa del Presidente Aurelio De Laurentiis ??… - sscnapoli : ?? | In diretta sul canale YouTube la conferenza stampa del Presidente Aurelio De Laurentiis. ??… - borghi_claudio : Il micro intervento ieri quando la 'fondamentale' conferenza stampa di conte ha troncato il dibattito sul lavoro al… - AlessioSarnelli : @fedeerr Ah ma fai conto che io prima della conferenza stampa ho esternato così, per cui, almeno con me, sfondi una… - leonardolopes30 : RT @FCLugano1908: LIVE - Conferenza Stampa di presentazione di Abel Braga -