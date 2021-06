Cashback, Gualtieri: “Meglio lasciarlo in vigore per i prossimi 6 mesi, magari dopo aver migliorato alcuni aspetti come il premio finale” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Sospensione Cashback? Penso che sarebbe più utile modificare e migliorare alcuni aspetti e lasciarlo ancora in vigore almeno per i prossimi sei mesi. Credo quindi che una mediazione sarebbe utile”. Così, ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24), l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, si esprime sullo stop al Cashback a partire dal 1 luglio. E aggiunge: “Vedremo se questa mediazione ci sarà nel Consiglio dei Ministri. magari si può alzare la soglia delle transazioni necessarie a ottenere lo sconto, che può essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Sospensione? Penso che sarebbe più utile modificare e migliorareancora inalmeno per isei. Credo quindi che una mediazione sarebbe utile”. Così, ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24), l’ex ministro dell’Economia, Roberto, si esprime sullo stop ala partire dal 1 luglio. E aggiunge: “Vedremo se questa mediazione ci sarà nel Consiglio dei Ministri.si può alzare la soglia delle transazioni necessarie a ottenere lo sconto, che può essere ...

