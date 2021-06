Camion con gru si ribalta, danni a un edificio ad Alzano - Foto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il mezzo stava intervenendo sul tetto di una palazzina quando si è ribaltato. Fortunatamente nessun ferito, una gru dei Vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l’area. Nel ribaltamento danni alla facciata di un edificio. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il mezzo stava intervenendo sul tetto di una palazzina quando si èto. Fortunatamente nessun ferito, una gru dei Vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l’area. Nelmentoalla facciata di un

Advertising

enpaonlus : Intercettato camion con 68 cani terrorizzati destinati al macello del “festival” cinese della carne di cane di Yuli… - Umbria24 : Camion con rimorchio incastrato nella porta della cinta muraria: manovre al limite per evitare il danneggiamento - FrankoZ29 : @IlariaBifarini Non ritrovo l'articolo que denunciava, con tanto di foto questa ignobile manipolazione. Se mi ricor… - Bb35130277 : Mercoledì mattina: Odio i camion, la burocrazia e la #Raggi con i suoi lavori di asfaltatura tutti estivi in pieno… - mazzanti_giu : RT @maidiremai1972: @andiamoviaora Sui giornali, tutti, parlarono di 60 bare con 80 camion in UNA NOTTE. (Dicevano che le onoranze funebri… -