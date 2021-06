Calciomercato Inter, addio Hakimi e futuro Lautaro | L’annuncio di Marotta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’AD Beppe Marotta ha fatto chiarezza sul futuro di Lautaro Martinez e annunciato l’addio tra Hakimi e l’Inter L’opening day del Calciomercato, d’altronde, non poteva… L'articolo Calciomercato Inter, addio Hakimi e futuro Lautaro L’annuncio di Marotta è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’AD Beppeha fatto chiarezza suldiMartinez e annunciato l’trae l’L’opening day del, d’altronde, non poteva… L'articolodiè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, accordo raggiunto tra l'#Inter e #Kolarov per il rinnovo - SkySport : Inter, Suning vicino all'accordo per le quote con Alibaba e governo Jiangsu #SkySport #SerieA #Inter - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, chieste informazioni su #Onana - Ferrarizer : Un paio di bombe di #Calciomercato: . Si lavora a uno scambio tra Napoli e Lazio con protagonisti #Insigne e M.Savi… - CMercatoNews : ???? #Inter, #Marotta annuncia l'addio di #Hakimi e fa chiarezza sul futuro di #LautaroMartinez -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter: contatti con il Barcellona per Sergi Roberto. Le ultime Secondo Mundo Deportivo l'Inter avrebbe messo nel mirino Sergi Roberto del Barcellona: i dettagli Dalla Spagna sono sicuri: l'Inter ha chiesto Sergi Roberto al Barcellona. Secondo Mundo Deportivo il Barça lo ha messo sul mercato ma vuole evitare di perderlo a zero il prossimo anno, quando gli scadrà il contratto. Il club ...

Primavera, l'Empoli batte anche l'Atalanta: vince 5 - 3 in finale e torna Campione d'Italia dopo 22 anni ... la formazione toscana si è ripetuta eliminando prima la Juventus nei quarti di finale, poi l'Inter in semifinale e, battendo oggi l'Atalanta per 5 - 3, si è laureata per la seconda volta nella sua ...

Calciomercato Inter, Martinez primo rebus Corriere dello Sport Borja Valero si ritira, Keita: «Buona fortuna mago» – FOTO Il saluto di Keita Balde – FOTO Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Keita Balde, suo compagno di squadra ai tempi dell’Inter, lo ha ...

Mercato Inter, arrivano conferme su un nome grosso: “Attenzione” Le ultime novità rispetto al mercato dell'Inter raccontano di qualcosa di piuttosto interessante che potrebbe accadere ...

