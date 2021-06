WandaVision, una misteriosa figura compare nella scena post-credit – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 29 giugno 2021) A quanto pare la scena post-credit dell’ultimo episodio di WandaVision è stata modificata e nasconde adesso una misteriosa figura: di chi si tratta?. La scena post-credit dell’ultimo episodio di WandaVision è stata modificata, a quanto pare: rispetto a quanto visto nelle prime settimane, gli autori hanno inserito una misteriosa figura che si muove sullo sfondo. Si sa da tempo che Doctor Strange 2 e WandaVision saranno collegati, dunque è del tutto lecito immaginare che ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) A quanto pare ladell’ultimo episodio diè stata modificata e nasconde adesso una: di chi si tratta?. Ladell’ultimo episodio diè stata modificata, a quanto pare: rispetto a quanto visto nelle prime settimane, gli autori hanno inserito unache si muove sullo sfondo. Si sa da tempo che Doctor Strange 2 esaranno collegati, dunque è del tutto lecito immaginare che ...

brooklynabooo : la wandavision era sembra una vita fa - plantmomgem : Falcon e il winter soldier è veramente una cagata abnorme in confronto a WandaVision tho this show is so fucking good - MarvelFansIT : RT @MarvelFansIT: COMUNQUE È UNA TEORIA EH PERÒ CAVOLO... C'È CHI È ANDATO A RIVEDERE LA SCENA POST CREDIT SU #DisneyPlus E CHI MENTE #MA… - __beckaroo : @redcalvm Però da una parte sono contenta di aver perso un po' di fiducia perché ho paura di rimanerci male per il… - BeaverAmazing : #WandaVision è una serie strana, una di quelle che vanno viste dall'inizio alla fine, altrimenti se ne perde il sen… -

