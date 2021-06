Vite al Limite: ecco come è cambiato oggi James Jones (Di martedì 29 giugno 2021) I protagonisti del reality show , uno dei partecipanti alle prime edizioni. James JonesJames Jones ha fatto il suo debutto in Vite al Limite nella seconda stagione del programma che in Italia va in onda su Real Time. Allora, nel 2014, James Jones aveva 37 anni. E a quell’età, ha inclinato la bilancia a 330 chili. Il giovane uomo in quel momento si trovava in una situazione terribile – e l’unica via d’uscita a quel punto era con l’aiuto del dottor Now. Non era un bambino obeso, ma da adolescente pesava 130 chili circa. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021) I protagonisti del reality show , uno dei partecipanti alle prime edizioni.ha fatto il suo debutto inalnella seconda stagione del programma che in Italia va in onda su Real Time. Allora, nel 2014,aveva 37 anni. E a quell’età, ha inclinato la bilancia a 330 chili. Il giovane uomo in quel momento si trovava in una situazione terribile – e l’unica via d’uscita a quel punto era con l’aiuto del dottor Now. Non era un bambino obeso, ma da adolescente pesava 130 chili circa. Ti potrebbe ...

