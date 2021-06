Veneto, il consiglio regionale spende più per i vitalizi che per gli stipendi. E da 8 anni gestisce i soldi con un regolamento mai approvato (Di martedì 29 giugno 2021) VENEZIA – Pesano di più i vitalizi che gli stipendi nelle spese del consiglio regionale del Veneto. E la gestione del bilancio, a nove anni dall’approvazione della legge che garantiva l’autonomia gestionale dell’assemblea, non si avvale ancora del regolamento interno previsto, per il semplice fatto che l’importante documento di controllo e disciplina non è mai stato approvato. Il giudizio di parifica del bilancio 2020 della Regione Veneto da parte della Sezione di controllo veneziana della Corte dei Conti accende un faro su due questioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) VENEZIA – Pesano di più iche glinelle spese deldel. E la gestione del bilancio, a novedall’approvazione della legge che garantiva l’autonomia gestionale dell’assemblea, non si avvale ancora delinterno previsto, per il semplice fatto che l’importante documento di controllo e disciplina non è mai stato. Il giudizio di parifica del bilancio 2020 della Regioneda parte della Sezione di controllo veneziana della Corte dei Conti accende un faro su due questioni ...

Advertising

UnoNemoNessuno : RT @fattoquotidiano: Veneto, il consiglio regionale spende più per i vitalizi che per gli stipendi. E da 8 anni gestisce i soldi con un reg… - fattoquotidiano : Veneto, il consiglio regionale spende più per i vitalizi che per gli stipendi. E da 8 anni gestisce i soldi con un… - PSR_Veneto : I Ministri europei dell'Agricoltura hanno confermato l'accordo raggiunto lo scorso venerdì con il Parlamento europe… - GiankarlinoP : RT @UILTECNAZIONALE: Anche in Veneto riprendiamo in presenza. @PiraniP presente al Consiglio generale della Uiltec Belluno-Treviso. https:… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #28giugno 1660, #Venezia: il Consiglio dei X bandisce e mette una taglia sui padovani Francesco #Dotto e Paolo #Lion (… -