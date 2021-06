Valle del Sabato tra le aree a maggiore criticità ambientale, il Comitato: “E’ ora di agire” (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoManocalzati (Av) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato Salviamo la Valle del Sabato a firma del presidente, Franco Mazza. “Lo studio SPES ha evidenziato che la Valle del Sabato è tra le aree a maggiore criticità ambientale della Campania. Alti tassi di diossine e metalli pesanti sono stati riscontrati nel sangue dei volontari che si sono sottoposti ai prelievi. Mercoledì 30 giugno alle ore 18,30 in piazza a San Barbato (Manocalzati) in un’assemblea pubblica cercheremo di approfondire ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoManocalzati (Av) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delSalviamo ladela firma del presidente, Franco Mazza. “Lo studio SPES ha evidenziato che ladelè tra ledella Campania. Alti tassi di diossine e metalli pesanti sono stati riscontrati nel sangue dei volontari che si sono sottoposti ai prelievi. Mercoledì 30 giugno alle ore 18,30 in piazza a San Barbato (Manocalzati) in un’assemblea pubblica cercheremo di approfondire ...

