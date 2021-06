Vaccini in Toscana: Johnson&Johnson non convince e gli over 60 restano al palo (Di martedì 29 giugno 2021) Non si fanno avanti neppure con i medici di famiglia o i farmacisti che, al momento, possono somministrare il vaccino monodose Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 29 giugno 2021) Non si fanno avanti neppure con i medici di famiglia o i farmacisti che, al momento, possono somministrare il vaccino monodose

maxbasello : Toscana: L’età media dei 18 nuovi positivi odierni è di 31 anni circa (33% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni… - iltelegrafista : @lara93 Ma per favore, la Toscana ha vaccini a sufficienza, Prato è la peggiore provincia per vaccinazioni in tutta… - lara93 : @iltelegrafista Veramente qui in Toscana siamo a corto di vaccini e nel mese di luglio, se non cambiano le fornitur… - bizcommunityit : Vaccini covid Toscana, saltano le dosi. A metà luglio 18mila iniezioni al giorno - iltirreno : La conferma di Giani durante la visita del ministro Speranza a Prato. Il portale per la prenotazione degli appuntam… -