Ratzinger, a 70 anni dal suo sacerdozio un libro per tracciarne il 'supplemento d'anima' (Di martedì 29 giugno 2021) Esattamente 70 anni fa, il 29 giugno 1951, Joseph Ratzinger veniva ordinato sacerdote. Un traguardo che il Papa emerito celebra in un momento in cui il suo successore vive notevoli difficoltà di governo, all'interno più che all'esterno della Chiesa. Quelle difficoltà che anche Benedetto XVI ha dovuto affrontare nel suo luminoso pontificato durato otto anni, un tempo già superato, seppur di poco, da Francesco. Contrasti e amarezze, come il tradimento del suo maggiordomo, Paolo Gabriele, recentemente scomparso, che, però, non hanno minimamente fatto indietreggiare il Pontefice tedesco. "Se un Papa ricevesse solo gli applausi – ha affermato ...

