New Amsterdam 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata (Di martedì 29 giugno 2021) Questa sera, martedì 29 giugno 2021, su Canale 5 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata della terza (3) stagione di New Amsterdam, il medical drama con protagonisti il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, il Bellevue Hospital di New York e il coronavirus. Grazie alla fervida mente dello showrunner David Schulner, l’ultimo episodio della seconda stagione – Pandemic – mai andato in onda a causa della crisi sanitaria mondiale, aveva incredibilmente profetizzato quanto stava per accadere. dove vedere la quinta puntata di New ... Leggi su tpi (Di martedì 29 giugno 2021) Questa sera, martedì 29 giugno 2021, su Canale 5 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladella terza (3) stagione di New, il medical drama con protagonisti il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, il Bellevue Hospital di New York e il coronavirus. Grazie alla fervida mente dello showrunner David Schulner, l’ultimo episodio della seconda stagione – Pandemic – mai andato in onda a causa della crisi sanitaria mondiale, aveva incredibilmente profetizzato quanto stava per accadere.ladi New ...

