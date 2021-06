Mottarone, il Consiglio giudiziario di Torino: “Illegittima l’auto-assegnazione del fascicolo”. La giudice Banci: “Accuse false e infamanti” (Di martedì 29 giugno 2021) La decisione del presidente del Tribunale di Verbania, Luigi Montefusco, di sostituire il gip Donatella Banci Buonamici con la collega Elena Ceriotti come titolare del procedimento sulla strage del Mottarone è stata Illegittima. Ma lo era stata anche l’auto-assegnazione iniziale del fascicolo, in quanto la stessa Banci Buonamici non avrebbe potuto esercitare le funzioni di gip. Entrambi, dunque, non hanno rispettato i criteri di assegnazione dei procedimenti, mentre la giudice naturale per il caso Mottarone sarebbe stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) La decisione del presidente del Tribunale di Verbania, Luigi Montefusco, di sostituire il gip DonatellaBuonamici con la collega Elena Ceriotti come titolare del procedimento sulla strage delè stata. Ma lo era stata ancheiniziale del, in quanto la stessaBuonamici non avrebbe potuto esercitare le funzioni di gip. Entrambi, dunque, non hanno rispettato i criteri didei procedimenti, mentre lanaturale per il casosarebbe stata ...

