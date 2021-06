Indagine FIA su Safari | la VW di Rai aveva roll-bar compromesso

Advertising

TaroYamada80 : @KHANNOONIENSIN6 Io sono proprio curioso di vedere se anche stavolta la FIA avvierà un'indagine sua sponte, senza c… - AngyFra89 : 'Comunque possiamo stare tranquilli: questa volta non ci sarà nessuna indagine FIA, un po’ perchè in Red Bull sono… - cippalippissimo : #SkyMotori Mercedes sta chiamando una indagine della Fia sul motore Honda, quando arriverà? -

Ultime Notizie dalla rete : Indagine FIA

... che ha spiegato ai media il perché della mancatasu Leclerc. ' È stato ritenuto uno di ...è stato valutato che non fossero necessarie ulteriori indagini' ha concluso il Race Director dellaQuest'ultimo ha spiegato: '' Voglio sottolineare questo: quando si verificano incidenti come questo, informiamo immediatamente tutte le squadra che è iniziata un'. È giusto dire che avrei ...Il direttore di corsa australiano ha spiegato la decisione di non sanzionare il monegasco in seguito al contatto con Pierre Gasly in avvio di gara ...Dal prossimo Gp in Austria sarà provata una costruzione più rigida, il debutto in Inghilterra. A Baku erano saltate le coperture di Verstappen e Stroll, la misura rientra in un giro di vite per contro ...