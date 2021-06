Incidente Statale 18: muore Mario Zingone, lo chef di Angri (Di martedì 29 giugno 2021) Lo chef Mario Zingone è deceduto a 36 anni la notte scorsa per un Incidente stradale. Stava rientrando a casa ad Angri con la sua moto, ma si schianta con due 18enni in auto. Mario Zingone ha perso la vita in seguito ad un Incidente stradale avvenuto sulla Statale 18 nel territorio del comune di Sant’Egidio del Monte Albino. L’uomo era in moto, e si sarebbe scontrato contro un’auto con a bordo due ragazzi. Nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza e il trasporto presso l’ospedale Umberto I di Nocera, per ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021) Loè deceduto a 36 anni la notte scorsa per unstradale. Stava rientrando a casa adcon la sua moto, ma si schianta con due 18enni in auto.ha perso la vita in seguito ad unstradale avvenuto sulla18 nel territorio del comune di Sant’Egidio del Monte Albino. L’uomo era in moto, e si sarebbe scontrato contro un’auto con a bordo due ragazzi. Nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza e il trasporto presso l’ospedale Umberto I di Nocera, per ...

Advertising

zazoomblog : Incidente Statale 18: muore Mario Zingone lo chef di Angri - #Incidente #Statale #muore #Mario - GioiaLiveIt : #Gioia Incidente sulla Statale 100 - infoitinterno : A14, incidente fra tre camion e rogo: due morti e un ferito. Traffico in tilt, pure sulla Statale 16 - Riviera Oggi - GioiaLiveIt : Incidente sulla Statale 100 - valtellinatweet : 3 km di coda per lavori sulla statale 36 in direzione Lecco -