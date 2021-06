Immobile | «Il Belgio è forte | ma noi abbiamo reagito bene alle difficoltà»

(Di martedì 29 giugno 2021) Le parole di Ciroin conferenza stampa, sulla prossima sfida con ile sulla risposta della NazionaleCiroha parlato in conferenza stampa, parlando dele dell’ultima partita contro l’Austria. AUSTRIA – «giocato in modo diverso, è stata una partita dura ma l’importante è chealla grande».– «Hanno un giocatorecome Lukaku, quindi i nostri difensori avranno un bel da fare per ...

Sappiamo che ilci può mettere in difficoltà, ma siamo pronti. Lukaku? Se la vedranno i difensori con lui, sarà una bella battaglia. Lo conosciamo bene". Lo ha detto Ciroin ...... è a quota 15 reti e con tutta probabilità guiderà l'attacco anche contro il. Un gol ... Per continuare ad inseguire il sogno europeo, l'Italia ha bisogno del miglior, questo è poco ma ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI A pochi giorni dalla partita tra Belgio ed Italia, valida per i quarti di finale di Euro 2020, l’attaccante della nazionale C ...Dal centro tecnico di Coverciano, oggi è intervenuto in conferenza stampa Ciro Immobile. Ecco le sue parole riprese da TMW: Come si ferma Immobile? "Mai come questa ...