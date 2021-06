Il pranzo è servito | Franco ancora campione | prosegue il quesito su Buffalo Bill

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 29 giugno 2021) Dopo il debutto di successo, martedì 29 giugno è andato in onda il secondo appuntamento de Il. Flavio Insinna ha riaccolto in studio ile la new entry Luisa di Roma. Nel corso della puntata si è tornati al famosoche sta suscitando curiosità sul web e che permette al pubblico da casa di poter vincere dei buoni spesi. Le risate che Flavio Insinna ha regalato al suo pubblico spettatore non sono mancate. Il conduttore ha subito messo a proprio agio i due concorrentie Luisa scherzando sul più e sul meno. Il...