Euro 2020, addio Francia: ora Italia è favorita dei bookmaker (Di martedì 29 giugno 2021) Effetto dirompente nelle quote di Euro 2020 dopo l’uscita di scena della Francia. L’eliminazione a sorpresa dei Bleus, fin qui prima scelta dei bookmaker, consacra definitivamente l’Italia nelle scommesse sulla squadra che vincerà il torneo. Gli azzurri sono ora favoriti sul tabellone Planetwin365, con l’offerta che passa dal 5,00 di ieri al 3,75 di oggi. Alle spalle di Mancini e i suoi torna all’arrembaggio la Spagna, che grazie alla vittoria nei supplementari contro la Croazia passa da 8,00 a 4,00. Stabile al terzo posto l’Inghilterra, a 5,50, con Germania e Belgio che adesso seguono a 7,00 e a 8 volte ... Leggi su funweek (Di martedì 29 giugno 2021) Effetto dirompente nelle quote didopo l’uscita di scena della. L’eliminazione a sorpresa dei Bleus, fin qui prima scelta dei, consacra definitivamente l’nelle scommesse sulla squadra che vincerà il torneo. Gli azzurri sono ora favoriti sul tabellone Planetwin365, con l’offerta che passa dal 5,00 di ieri al 3,75 di oggi. Alle spalle di Mancini e i suoi torna all’arrembaggio la Spagna, che grazie alla vittoria nei supplementari contro la Croazia passa da 8,00 a 4,00. Stabile al terzo posto l’Inghilterra, a 5,50, con Germania e Belgio che adesso seguono a 7,00 e a 8 volte ...

Advertising

ilpost : All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli - SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - Deiana_Luca9 : RT @Adnkronos: #Euro2020, addio #francesi: ora l'Italia è la favorita dai bookmaker. - Ticinonline : Mbappé, anche i ricchi piangono #mbappé @EURO2020 #francia -