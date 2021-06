Ercolano | Gianluigi Noviello è il nuovo fiduciario locale del Coni

(Di martedì 29 giugno 2021) Da oggi la città diha undesignato dalper il quadriennio 2021-2024: è, 34 enne professionista ercolanese, già Presidente della Pro Loco Hercvalnevm e da vent’anni attivo nel mondo dello sport. Atleta e dirigente dello Sporting Clube della Ercosport,ha ricoperto diversi incarichi in società sportive della provincia partenopea, oltre ad aver conseguito un Corso di Alta Specializzazione in Management Olimpico presso la Scuola dello Sport del...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ercolano Gianluigi

Il Denaro

... vittoria nel recupero della frazione grazie aBianco. In termini generali, analizzando ... Saio; Napoli, Angileri, Aquino;, Brentan, Gerard Yepes, Trimboli, Giordano; Di Stefano, ......sezione- sia per quanto riguarda lo sviluppo della conoscenza degli scavi di... il caso del restauro delle mura di Ninfa;Pirrera (ingegnere naturalistico) e Vera ...Da oggi la città di Ercolano ha un nuovo fiduciario locale designato dal Coni per il quadriennio 2021-2024: è Gianluigi Noviello, 34 enne professionista ercolanese, già Presidente della Pro Loco Hercv ...