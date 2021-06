Cuneo | bambino di 10 anni muore su un trattore | indagini in corso

(Di martedì 29 giugno 2021) Undi 10è morto mentre si trovava su un. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Sommariva Bosco , in provincia di. Leggi anche > Sul posto sono intervenuti gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo bambino

Tragedia a Sommariva Bosco, nel Cuneese, dove un bambino di 10 anni è morto mentre si trovava su un rimorchio adibito al trasporto del grano, trainato da un trattore. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente. Vani i tentativi di rianimazione.