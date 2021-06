Beppe Grillo rompe con Conte: «Non ha visione politica, basta rincorrere principi azzurri». E indice votazioni su Rousseau (Di martedì 29 giugno 2021) «Conte non ha visione e capacità manageriali. Non permetto un partito unipersonale». Il «Big Bang» del Movimento 5 Stelle si consuma in un afoso pomeriggio di fine... Leggi su ilmattino (Di martedì 29 giugno 2021) «non hae capacità manageriali. Non permetto un partito unipersonale». Il «Big Bang» del Movimento 5 Stelle si consuma in un afoso pomeriggio di fine...

Advertising

beppe_grillo : Ho un messaggio importante per tutti voi. - Ettore_Rosato : Secondo Grillo 'Conte non ha visione politica, né capacità manageriali, non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - fattoquotidiano : “Sei e sei stato un grande, ma è il momento di dare fiducia a un uomo capace”. Il messaggio lo pubblica Lucia Cardi… - GoemonIshiXIII : @SuperErmy @beppe_grillo Cioè…il 90/95%! #IoStoConConte - GiudiVera : RT @Aquintoc: Grazie @beppe_grillo per averci fatto sognare ma il risveglio sarà con le destre al governo nella prossima legislatura !! -