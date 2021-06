Visto? Hamilton non è mica ET (Di lunedì 28 giugno 2021) No, cioè, va bene tutto, però io dal Red Bull Ring uscirei con una considerazione sola , ma semplice semplice e anche interessante, penso. Ovvero questa: che fine hanno fatto tutti quelli che ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021) No, cioè, va bene tutto, però io dal Red Bull Ring uscirei con una considerazione sola , ma semplice semplice e anche interessante, penso. Ovvero questa: che fine hanno fatto tutti quelli che ...

addictvedjuve2 : meglio vedere verstappen vincere il mondiale piuttosto che hamilton (visto che noi della ferrari non lo vinceremo mai) - joomeIody : raga non ho visto la f1 oggi sono riuscita a vedere solo gli ultimi giri, come mai hamilton stava così tanti secondi dietro da max?? - GerardoPetti1 : @thebhadder la #RedBull sembra, quest'anno, performante su ogni pista, come del resto lo è la #Mercedes Premesso… - Marco_Congiu : RT @Motorsport_IT: #F1 | Andiamo ad analizzare quanto visto nelle qualifiche del #StyrianGP di #Formula1 in compagnia di @matteobobbi e @Ma… - Pedrito141414 : RT @Motorsport_IT: #F1 | Andiamo ad analizzare quanto visto nelle qualifiche del #StyrianGP di #Formula1 in compagnia di @matteobobbi e @Ma… -

Visto? Hamilton non è mica ET Con una macchina non più al top dei top, Lewis perde e a volte sbaglia, perché non è un alieno ma solo il più bravo tra gli umani ...

