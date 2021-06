Videogiochi di luglio 2021 | 5 nuove uscite da non perdere per PC e console

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 28 giugno 2021) Un'estate calda questa dele non parliamo di temperature (pare che non sarà tra le più roventi, anche se è meglio non sperarci troppo) ma di. Lediper PC epromettono di farci divertire parecchio, qualunque siano i nostri gusti. Vi abbiamo già dato qualche consiglio suihorror perfetti per passare le serate estive e ora facciamo una piccola lista dei titoli che arriveranno entro la fine del mese. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD uscita, 16The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Un classico della saga di ...