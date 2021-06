Veline di Striscia la Notizia | ecco chi saranno le nuove L’indiscrezione

Leggi su zon

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ledilapotrebbero essere due ex professioniste di Amici.di chi si tratta Dopo quattro anni sul bancone dila, leShaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno deciso di dire addio agli stacchetti. Al loro posto potrebbero arrivare due ex ballerine di Amici. Si tratta di Talisa Ravagnani che ha partecipato alla diaciannovesima edizione del talent; Talisa ha poi fatto ritorno nella scuola anche per l’edizione che si è appena conclusa per partecipare come ballerina professionista. Giulia ...