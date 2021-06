Tragedia a Mercogliano | 61enne trovata morta in piscina

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) –a Torrette di. Una donna di 61 anni è stata rinelladella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe scivolata in acqua mentre era intenta a pulirla. Nonostante i soccorsi non è stato potuto far altro che costatarne il decesso. Nel frattempo la Polizia ha avviato le prime indagini. La salma è attualmente in ospedale per le verifiche e accertamenti del medico legale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.