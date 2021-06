The Boys 3, Antony Starr: "Farà uscire di testa i fan" (Di lunedì 28 giugno 2021) L'attore di Homelander Antony Starr ha svelato che la terza stagione di The Boys è la sua preferita e Farà impazzire anche i fan. Antony Starr ha anticipato che i fan andranno fuori di testa quando vedranno la terza stagione di The Boys. In una recente intervista con TVLine, l'attore ha affermato che l'imminente terza stagione della serie è la sua preferita in assoluto esclamando: "Oh, mio ??Dio, la stagione 3 è senza dubbio una delle stagioni della TV più divertenti con cui ho avuto la fortuna di essere coinvolto!" "Sono sempre curioso di vedere cosa si ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 giugno 2021) L'attore di Homelanderha svelato che la terza stagione di Theè la sua preferita eimpazzire anche i fan.ha anticipato che i fan andranno fuori diquando vedranno la terza stagione di The. In una recente intervista con TVLine, l'attore ha affermato che l'imminente terza stagione della serie è la sua preferita in assoluto esclamando: "Oh, mio ??Dio, la stagione 3 è senza dubbio una delle stagioni della TV più divertenti con cui ho avuto la fortuna di essere coinvolto!" "Sono sempre curioso di vedere cosa si ...

