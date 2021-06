Real Madrid su Wesley Fofana: Varane in partenza (Di lunedì 28 giugno 2021) Il lungo addio di Sergio Ramos tra i “Blancos”, ha messo in moto da tempo la dirigenza Madridista, l’addio dello storico capitano rappresenta già una perdita importante per la compagine madrilena ed il reparto difensivo di Ancelotti potrebbe perdere un’altra pedina importante: Raphael Varane molto probabilmente non indosserà la “camiseta blanca” la prossima stagione. Il contratto è in scadenza nel 2022 ed il rinnovo non è stato ancora effettuato. Il Real Madrid mostra interesse per Wesley Fofana su indicazione del tecnico. Real Madrid su ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Il lungo addio di Sergio Ramos tra i “Blancos”, ha messo in moto da tempo la dirigenzaista, l’addio dello storico capitano rappresenta già una perdita importante per la compagine madrilena ed il reparto difensivo di Ancelotti potrebbe perdere un’altra pedina importante: Raphaelmolto probabilmente non indosserà la “camiseta blanca” la prossima stagione. Il contratto è in scadenza nel 2022 ed il rinnovo non è stato ancora effettuato. Ilmostra interesse persu indicazione del tecnico.su ...

