Piero Hincapié è nel mirino della Lazio (Di lunedì 28 giugno 2021) Da quando sulla panchina della Lazio è arrivato Maurizio Sarri, si sta cercando di organizzare al meglio il calciomercato estivo. Il tecnico toscano infatti, giocherà con il suo classico 4-3-3 e vuole che tutti i settori del campo siano coperti al meglio. Piero Hincapié è finito nel mirino dei biancocelesti. Orsolini, Brandt, Felipe Anderson: i nomi della Lazio Chi è Piero Hincapié che piace alla Lazio? Piero Hincapié, difensore classe 2002, è il giovanissimo che piace molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Da quando sulla panchinaè arrivato Maurizio Sarri, si sta cercando di organizzare al meglio il calciomercato estivo. Il tecnico toscano infatti, giocherà con il suo classico 4-3-3 e vuole che tutti i settori del campo siano coperti al meglio.è finito neldei biancocelesti. Orsolini, Brandt, Felipe Anderson: i nomiChi èche piace alla, difensore classe 2002, è il giovanissimo che piace molto ...

