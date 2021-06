Maurizio Lastrico maggiordomo a Il Pranzo è servito: ecco chi è (Di lunedì 28 giugno 2021) Maurizio Lastrico è un attore comico italiano famoso per aver lavorato a “Zelig”, oggi torna nei panni del maggiordomo nel nuovo programma “Il Pranzo è servito”. Maurizio Lastrico è conosciuto al pubblico per essere un attore comico e di cabaret, da molti conosciuto per il programma Zelig e la sua rivisitazione della Divina Commedia con la sua caratteristica parlata fiorentina. Maurizio infatti nasce a Genova e compirà quarant’anni il prossimo marzo. La sua carriera inizia quando capisce che nella vita non vuole fare ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 giugno 2021)è un attore comico italiano famoso per aver lavorato a “Zelig”, oggi torna nei panni delnel nuovo programma “Il”.è conosciuto al pubblico per essere un attore comico e di cabaret, da molti conosciuto per il programma Zelig e la sua rivisitazione della Divina Commedia con la sua caratteristica parlata fiorentina.infatti nasce a Genova e compirà quarant’anni il prossimo marzo. La sua carriera inizia quando capisce che nella vita non vuole fare ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : Il #Pranzo è #Servito: come #Funziona il quiz di #Insinna, con la #Valletta #Ginevra #Pisani e il maggiordomo Mauri… - zazoomblog : Il Pranzo è Servito: come funziona il quiz di Insinna con la valletta Ginevra Pisani e il maggiordomo Maurizio Last… - fabiofabbretti : #IlPranzoèServito: come funziona il quiz di Insinna, con la valletta Ginevra Pisani e il maggiordomo Maurizio Lastr… - DonnaGlamour : Ha raggiunto il successo con Zelig… ecco chi è Maurizio Lastrico! - vaifarticasting : RT @Cinguetterai: Maurizio Lastrico e Flavio Insinna, oltre a condividere il set di #DonMatteo13, da lunedì condivideranno anche un nuovo p… -