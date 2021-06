Martinez: “Siamo ottimisti per De Bruyne e Hazard, ma sarà una corsa contro il tempo” (Di lunedì 28 giugno 2021) Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha fornito un aggiornamento in conferenza stampa sulle condizioni di Kevin De Bruyne e Eden Hazard. Siamo ottimisti per entrambi, sono col gruppo e non hanno lesioni. Ma è una corsa contro il tempo, la prossima partita è venerdì e averli al massimo della forma sarà difficile. Seguiremo l’evolversi della situazione, se riuscissimo a raggiungere le semifinali ci saranno. Mignolet? Ha un problema al ginocchio e gli permettiamo di andare in vacanza. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) Roberto, commissario tecnico del Belgio, ha fornito un aggiornamento in conferenza stampa sulle condizioni di Kevin Dee Edenper entrambi, sono col gruppo e non hanno lesioni. Ma è unail, la prossima partita è venerdì e averli al massimo della formadifficile. Seguiremo l’evolversi della situazione, se riuscissimo a raggiungere le semifinali ci saranno. Mignolet? Ha un problema al ginocchio e gli permettiamo di andare in vacanza. L'articolo ilNapolista.

