Gli uomini orso esistono per davvero

La foto non è quella dell'uomo orso, bensì di un fotografo che ironizza sull'esistenza di questa figura.Nei boschi del Nord America sono sempre di più le persone che dicono di aver avvistato il mitico animale che è stato oggetto di un video che si è diffuso velocemente. Il filmato dura circa meno di 4 minuti e sullo sfondo si può avvistare a primo impatto un suolo autunnale ricoperto di tante foglie. Questo mini-film è stato usato per anni da vari documentari per capire se Bigfoot sia falso o vero. La clip è stata registrata da qualcuno che sembra trovare divertimento durante la ripresa, per questa ragione sono stati effettuati numerosi studi dagli esperti per valutare ...

