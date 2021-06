Germania | Rudiger e Gundogan tornano a allenarsi

Advertising

sportface2016 : #InghilterraGermania, #Rudiger e #Gundogan in dubbio - FabrizioGvn : @FootballAndDre1 Se fai questo discorso dell’attitudine a giocare certe partite perché non metti la Germania? Neur,… - _BigPaul_ : @Lupetto979 @vocedelromatw @LPvattene @FdR__85 @manuciao1984 @danielegiannin3 @SarettaAsR79 @erry1976 @andre92000… - Affaritaliani : Il sombrero di Ronaldo a Rudiger che ha fatto infuriare la Germania - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Antonio #Rudiger verso il rinnovo con il #Chelsea. Ma prima l'Europeo con la Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Rudiger

Agenzia ANSA

Alla vigilia degli ottavi di finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Inghilterra, larecupera due pedine importanti della formazione: Antonio Rüdiger e Ilkay Gündogan hanno preso parte a Herzogenaurach, in Baviera, all'ultima seduta collettiva della squadra tedesca allenata ...Cattive notizie in arrivo per la, che martedì, a Wembley, sfiderà l'Inghilterra per centrare i quarti di Euro 2020. Il ct Joachim Loew, infatti, potrebbe dover fare a meno di Antonioe Ilkay Gundogan , due pedine ...Alla vigilia degli ottavi di finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Inghilterra, la Germania recupera due pedine importanti della formazione: Antonio Rüdiger e Ilkay Gündogan hanno preso parte a Herzo ...A Londra va in scena il match clou degli ottavi di finale. Nel tridente inglese c'è anche Foden. Rispondono i tedeschi con Muller, Havertz e Gnabry.