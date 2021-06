Ferrero | «Superlega? Costi incredibili nel calcio»

(Di lunedì 28 giugno 2021) «L’allenatore la Sampdoria già ce l’ha. Non lo annuncio ora per scaramanzia, lo farò il 4 luglio. Dopo Ranieri non si può sbagliare allenatore, ma vi posso assicurare che non si sta andando al risparmio. Ho trovato una persona che si adatti alle caratteristiche dei miei giocatori». Così il presidente della Sampdoria, Massimo, intervenuto L'articolo

...e Dazn 'Eravamo in Lega e abbiamo fatto una votazione non giusta secondo me' - ha spiegato. ... Dunque mi son messo lì e ho detto ora voglio vedere chi vuole regalare i soldi a Dazn ''...aveva annunciato battaglia: 'Non siamo un discount... Faccio un appello a tutti i ...sono riempiti la bocca con slogan come 'il calcio è dei tifosi' quando si trattava di bloccare la. ...«Avendo i grandi club degli ingaggi troppo alti, hanno provato a uccidere il calcio europeo», il pensiero del patron della Sampdoria.Sampdoria, le dichiarazioni del presidente Massimo Ferrero: "Abbiamo già l'allenatore, ma per scaramanzia lo annuncerò il 4 luglio" ...