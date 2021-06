Ferrari | Binotto | “Bene la reazione | ma i posti non esaltanti…”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Una buonissima prova delle due rosse nel Gran Premio D’Austria. Charles Leclerc e Carlos Sainz, infatti, sono riusciti sensibilmente a migliorare le prestazioni oscene prodotte in Francia. Ci voleva poco, onestamente. Laè contenta ma Mattiachiama tutti alla calma. La buonissima gara a Stiria, infatti, ha prodotto soltanto un settimo ed un sesto posto. Giusto essere felici, ma con la massima aderenza con una realtà che vede ancora la scuderia di Maranello lontanissima dalle prime posizioni.non si esalta “Tutto sommato, è stata una buona gara, anche se ci resta il rimpianto di non ...

E dunque sorride e sorriderà alla, sesta e settima nel Gran Premio di Stiria, purché ... Ecco perché il team principal Mattiaguarda a questa sfida come a una prova del nove, senza ......come sarebbe finita con una qualifica migliore e senza l'episodio che ha costretto Charles a rientrare ai box già alla fine del primo giro - ha detto Mattia, team principal della. ...La Ferrari ha rimediato un distacco enorme da Red Bull e da Mercedes, e ha preso qualche punticino: weekend in cui ha limitato i danni ...Il monegasco risale dall’ultimo al settimo posto, ma la delusione resta. Anche Sainz dà spettacolo senza riuscire a raggiungere la top 5 ...