Europei | Lukaku | ‘personalità e resilienza | orgoglioso del Belgio’

(Di lunedì 28 giugno 2021) Siviglia, 28 giu. – (Adnkronos) – “Personalità e. Abbiamo dovuto spingere fino in fondo per vincere questa partita.della mia squadra”. Così su Instagram l’attaccante del Belgio Romeluall’indomani della vittoria per 1-0 sul Portogallo che qualifica i ‘diavoli rossi’ ai quarti di finale dell’Europeo dove sfideranno l’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Europei Lukaku

... anche gliriservano il loro amaro verdetto per CR7 e per il Portogallo , che non è ... A fare rumore dopo il triplice fischio, oltre al colloquio trae lo stesso capitano del Portogallo, ...... ai quarti di finale degli, va riletta oggi come un monito: se la rosa di Mancini è quella '... quella di Conte cos'era? Il relativismo del pregiudizio è ambivalente: non abbiamo unnoi, ...Dopo le polemiche sugli unici cinque giocatori in ginocchio nella partita contro Galles e a causa degli undici tutti in piedi negli ottavi, il Azzurri si ..."Personalita' e resilienza, sono orgoglioso di questa squadra": all'indomani della vittoria sul Portogallo, che qualifica il Belgio al quarto di finale contro l'Italia a Euro 2020, Romelu Lukaku appla ...