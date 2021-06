Eriksen | il commovente gesto del ct | “Cosi’ sarà con me”

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’Europeo della Danimarca ha avuto un inizio traumatico con i tifosi nordici eche hanno ancora in mente la vicenda di Christian. Il centrocampista, stella della nazionale nordica e dell’Inter che è stato ad un passo dalla morte, in seguito ad un malore che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli sportivi e non. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Christianè stato resuscitato in campo. I suoi compagni di squadra hanno creato un cerchio ... Hanno protetto la sua dignità, è stato un momento molto. La solidarietà collettiva nello ......sport probabilmente hanno ancora negli occhi quanto accaduto al giocatore di calcio danese... "E' venuta ringraziarmi ieri in palestra, un abbracciomi ha detto: ti devo la vita - ...La Danimarca continua a fare strada ai campionati Europei anche senza Christian Eriksen, convalescente dopo l’operazione al cuore, ma a sentire ...Un torneo divertente e ricco di discussioni: chi si inginocchia per lottare contro il razzismo, chi testimonia per i diritti delle minoranze. Il miglior gesto ...