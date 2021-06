Crescono i casi Covid, ma la UEFA conferma la gara in Russia (Di lunedì 28 giugno 2021) La pandemia non modificherà, almeno per il momento, il calendario di EURO 2020. Come riportato da AFP, San Pietroburgo è stata confermata dalla UEFA come sede dei quarti di finali della competizione per venerdì 2 luglio, nonostante la situazione dei contagi da Covid-19 nella città russa risulti preoccupante. In particolare, San Pietroburgo ha registrato proprio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) La pandemia non modificherà, almeno per il momento, il calendario di EURO 2020. Come riportato da AFP, San Pietroburgo è statata dallacome sede dei quarti di finali della competizione per venerdì 2 luglio, nonostante la situazione dei contagi da-19 nella città russa risulti preoccupante. In particolare, San Pietroburgo ha registrato proprio L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Crescono i casi Covid, ma la UEFA conferma la gara in Russia: La pandemia non modificherà, almeno p… - kiajo76 : RT @CalcioFinanza: Crescono i casi #Covid, ma la #UEFA conferma la sfida di #EURO2020 in #Russia - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Crescono i casi #Covid, ma la #UEFA conferma la sfida di #EURO2020 in #Russia - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Crescono i casi #Covid, ma la #UEFA conferma la sfida di #EURO2020 in #Russia - CalcioFinanza : Crescono i casi #Covid, ma la #UEFA conferma la sfida di #EURO2020 in #Russia -