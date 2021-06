Covid, ultime notizie (Di lunedì 28 giugno 2021) Covid, LE ultime notizie DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO Covid ultime notizie OGGI – Cade l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in Italia a partire da oggi, mentre tutto il territorio nazionale entra in zona bianca. Continua a preoccupare però la diffusione della variante Delta, che riguarda ormai oltre il 16% dei contagiati e che ieri a Mosca ha fatto registrare un numero record di decessi per Covid. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione: in Italia il 32,72 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021), LEDI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDOOGGI – Cade l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in Italia a partire da oggi, mentre tutto il territorio nazionale entra in zona bianca. Continua a preoccupare però la diffusione della variante Delta, che riguarda ormai oltre il 16% dei contagiati e che ieri a Mosca ha fatto registrare un numero record di decessi per. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione: in Italia il 32,72 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale (qui i dati in tempo reale sui ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore record di 144 morti per Covid-19 a Mosca, il livello giornaliero più alto mai segnato in una ci… - fanpage : Focolaio Covid al Billionaire, per la Procura è epidemia colposa - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, 495 positivi e 21 vittime nelle ultime 24 ore in Italia #ANSA - AnnaM75 : RT @Miti_Vigliero: Ce la faremo, Generale #Figliuolo? Guardi ad esempio le somministrazioni delle ultime 24h a Genova... - Pozzuoli21 : #covid #pozzuoli #contagi #tamponi #guariti #morti COVID A POZZUOLI/ Tre contagiati e nessun guarito nelle ultime 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime I Russia continua a crescere il numero dei contagi e dei morti, e la variante Delta In tutto sono 20.538 i nuovi casi di Covid - 19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.451.291 contagi dall'inizio della pandemia, secondo i dati comunicati dalle autorità ...

Covid Italia, 782 contagi e 14 morti: bollettino 27 giugno Sono 782 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 14 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 138.391 tamponi con un tasso positività allo 0,5%. Sono 294 ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno da ieri. Prosegue anche il calo del numero dei ricoverati con ...

Coronavirus oggi. Maxi focolaio a Maiorca, i positivi salgono a 850 Il Sole 24 ORE Pienone al Lazzabaretto e poche mascherine, blitz della polizia: il locale rischia una multa e lo stop temporaneo ANCONA - Un pienone. Che in altri tempi avrebbe fatto la fortuna del locale. E invece adesso anche il Lazzabaretto trema: da un momento all’altro potrebbe arrivare una maxi multa da parte ...

Covid, a Campagna nessun caso positivo: 2 contagi in totale Covid, la situazione a Campagna. “Nella giornata di oggi, non si registrano nuovi casi. Pertanto, la situazione resta la seguente: In totale, i casi di positività, attualmente presenti sul nostro terr ...

In tutto sono 20.538 i nuovi casi di- 19 registrati in Russia nelle24 ore, per un totale di 5.451.291 contagi dall'inizio della pandemia, secondo i dati comunicati dalle autorità ...Sono 782 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 14 morti. Nelle24 ore sono stati fatti 138.391 tamponi con un tasso positività allo 0,5%. Sono 294 ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno da ieri. Prosegue anche il calo del numero dei ricoverati con ...ANCONA - Un pienone. Che in altri tempi avrebbe fatto la fortuna del locale. E invece adesso anche il Lazzabaretto trema: da un momento all’altro potrebbe arrivare una maxi multa da parte ...Covid, la situazione a Campagna. “Nella giornata di oggi, non si registrano nuovi casi. Pertanto, la situazione resta la seguente: In totale, i casi di positività, attualmente presenti sul nostro terr ...