“Chi l’avrebbe detto” | Mara Venier e il traguardo con Nicola Carraro che nessuno si aspettava

Leggi su chedonna

(Di lunedì 28 giugno 2021)hanno raggiunto insieme un importanteche non si sarebbero mai aspettati di poter realizzare.ha da poco concluso la messa in onda dell’ultima edizione di Domenica In. Il programma da lei condotto si è rivelato essere uno dei preferiti del pubblico del piccolo schermo. Tant’è che anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it