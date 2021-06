Cesare Battisti | quando lo Stato si inginocchia al cospetto di un balordo sanguinario e bugiardo e superprotetto in aura di martire

(Di lunedì 28 giugno 2021) Se c’è un perfetto esempio di dissonanza cognitiva è quello di, il terrorista. Undella provincia laziale che in galera scopre una strada per scamparla, la politicizzazione e appena uscito mette su un gruppuscolo armato, i PAC, proletari armati per il comunismo, con cui si piazzano sul mercato del terrore a suon di omicidi. Quattro ne avrebbe sulla coscienza, se avesse una coscienza: due compiuti materialmente, gli altri organizzati, il più celebre all’inizio del 1979 ai danni del gioielliere Torregiani, uno che, stufo di subire rapine, un bel giorno aveva reagito freddando un bandito. Pochi giorni dopo, per strada, ...

L'arrivo di, l'ex terrorista dei Pac, a Ferrara non si può dire che sia passato inosservato, come evidenziato dalla scia di polemiche e di richieste che hanno ... Se c'è un perfetto esempio di dissonanza cognitiva è quello di Cesare Battisti, il terrorista. Un balordo della provincia laziale ... Il caso di Cesare Battisti anima le polemiche e le discussioni all'interno della sinistra antagonista calabrese ...