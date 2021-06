Ancelotti, guai col Fisco spagnolo: debiti per 1,4 milioni. Dani Alves… (Di lunedì 28 giugno 2021) Carlo Ancelotti, da poco tornato sulla panchina del Real Madrid, potrebbe avere guai con il Fisco spagnolo Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 giugno 2021) Carlo, da poco tornato sulla panchina del Real Madrid, potrebbe averecon il

Advertising

NCN_it : GUAI PER #ANCELOTTI, È STATO INSERITO DAL #FISCO SPAGNOLO NELLA LISTA DEI 'CATTIVI PAGATORI' - j_7ragon : RT @CalcioFinanza: Ancelotti nei guai col fisco in Spagna: debiti per 1,4 milioni - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: Ancelotti nei guai col fisco in Spagna: debiti per 1,4 milioni - KingSiuu : RT @CalcioFinanza: Ancelotti nei guai col fisco in Spagna: debiti per 1,4 milioni - ildiavolo_d : RT @CalcioFinanza: Ancelotti nei guai col fisco in Spagna: debiti per 1,4 milioni -