Allegri | ruolo e preparazione fisica | Ramsey si impunta | vuole restare alla Juve

La Gazzetta dello Sport

La presenza diè vista anche come l'opportunità per potersi finalmente veder impiegato da mezzala,per cui Ramsey era andato alla Juventus, mentre sia Sarri chelo hanno in gran ...... a dire il vero) e semplificando notevolmente la vita ai giocatori poco avvezzi ai giochi di... è difficile che almeno uno deglimotivetti di cui sono entrambe composte non vi rimanga in ...MERCATO JUVENTUS - Rivoluzione in casa Juventus. Il reparto che sarà puntellato sarà sicuramente il centrocampo, ...Ottimismo per la trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli, ma non c'è ancora accordo per la formula del trasferimento. Il tecnico livornese chiede però anche un regista: il sogno è Marcelo Broz ...