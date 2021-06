Via Don Matteo, dentro Don Massimo. Terence Hill: «Raoul Bova sarà il mio successore e poi si svelerà perché io scompaio» (Di domenica 27 giugno 2021) Terence Hill - Don Matteo Raoul Bova aveva spiegato di essere alla ricerca, insieme a produttori e sceneggiatori, del modo più rispettoso possibile per entrare a far parte di una serie come Don Matteo e arrivare a prendere il posto del protagonista. Un passaggio di consegne, che avverrà nella tredicesima stagione in onda su Rai 1 agli inizi del 2022, del quale ora parla lo stesso Terence Hill: “Non è prevista una puntata incentrata sull’uscita di scena di Don Matteo. Non ci saranno lacrime e abbracci. Raoul arriva nel ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 giugno 2021)- Donaveva spiegato di essere alla ricerca, insieme a produttori e sceneggiatori, del modo più rispettoso possibile per entrare a far parte di una serie come Done arrivare a prendere il posto del protagonista. Un passaggio di consegne, che avverrà nella tredicesima stagione in onda su Rai 1 agli inizi del 2022, del quale ora parla lo stesso: “Non è prevista una puntata incentrata sull’uscita di scena di Don. Non ci saranno lacrime e abbracci.arriva nel ...

Advertising

donMimmo : RT @OpusDei_Italia: Anche quando le cose si fanno difficili, il #matrimonio per gli sposi è la via della loro santità. #inognicircostanza h… - ParrocchiaF : RT @OpusDei_Italia: Anche quando le cose si fanno difficili, il #matrimonio per gli sposi è la via della loro santità. #inognicircostanza h… - fragiovanniop : Un'altra bellissima omelia di don Alberto Secci - Conaners91 : @offclASTRO ITA: Ti amo così tanto anche quando dici che vai via Si, vattene. No, non farlo #Rocky #ASTRO Grazie pe… - OpusDei_Italia : Anche quando le cose si fanno difficili, il #matrimonio per gli sposi è la via della loro santità.… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Don Don Matteo 13: Terence Hill rivela 'Perchè vado via e come e quanto sparirò' Terence Hill: racconta tutto Questa volta a parlare di cosa succedere nelle puntate di Don Matteo 13 è stato direttamente Terence Hill. Come sappiamo ad un certo punto della fiction entrerà in scena ...

Piano estate 2021: quale opportunità per la scuola ... lunedì 28 giugno prenderà il via il "campus felicità" per gli adolescenti. Il "campus felicità" sarà guidato dal prof. Sandro Formica e vedrà la partecipazione quotidiana di don Stefano Polli, ...

Frazione Bandito, Bra: incidente frontale in via don Orione IdeaWebTv Pantano: via alla costruzione della nuova chiesa CIVITAVECCHIA - Con una cerimonia semplice ma emozionante, ieri mattina il vescovo Gianrico Ruzza ha benedetto la prima pietra posta per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale dedicata Santa M ...

Diocesi: Brescia, da oggi il vescovo Tremolada in visita ai Grest per incontrare ragazzi e animatori Prenderà il via nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 giugno, una serie di visite che il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, effettuerà negli oratori della diocesi che stanno organizzando i G ...

Terence Hill: racconta tutto Questa volta a parlare di cosa succedere nelle puntate diMatteo 13 è stato direttamente Terence Hill. Come sappiamo ad un certo punto della fiction entrerà in scena ...... lunedì 28 giugno prenderà ilil "campus felicità" per gli adolescenti. Il "campus felicità" sarà guidato dal prof. Sandro Formica e vedrà la partecipazione quotidiana diStefano Polli, ...CIVITAVECCHIA - Con una cerimonia semplice ma emozionante, ieri mattina il vescovo Gianrico Ruzza ha benedetto la prima pietra posta per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale dedicata Santa M ...Prenderà il via nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 giugno, una serie di visite che il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, effettuerà negli oratori della diocesi che stanno organizzando i G ...