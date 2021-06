Tra Grillo e Conte scontro tra due torti, esiti grotteschi (Di domenica 27 giugno 2021) “Secondo Hegel le grandi tragedie della storia nascono quasi sempre dallo scontro tra due ragioni. Nel suo piccolo, la politica italiana sembra piuttosto dedicarsi allo scontro tra due torti. Con esiti meno tragici, ma forse più grotteschi. Tale, ad esempio, è la sciarada in corso in queste ore tra i cinque stelle, che vede contrapposti Grillo e Conte. Il primo, il comico, ha il torto di voler conservare a tutti i costi una primazia politico spirituale che il nuovo statuto dovrebbe confermare ancora una volta. Quasi un diritto di proprietà sul movimento che ha fondato e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 giugno 2021) “Secondo Hegel le grandi tragedie della storia nascono quasi sempre dallotra due ragioni. Nel suo piccolo, la politica italiana sembra piuttosto dedicarsi allotra due. Conmeno tragici, ma forse più. Tale, ad esempio, è la sciarada in corso in queste ore tra i cinque stelle, che vede contrapposti. Il primo, il comico, ha il torto di voler conservare a tutti i costi una primazia politico spirituale che il nuovo statuto dovrebbe confermare ancora una volta. Quasi un diritto di proprietà sul movimento che ha fondato e ...

