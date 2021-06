Ricciardi | l’annuncio choc | “Variante delta | cosa ci aspetta”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 28 giugno 2021) Contro la, "i vaccini da soli non bastano: per la sua contagiosità e per il fatto che è difficile raggiungere la copertura vaccinale del 90/95% che consentirebbe di ottenere un'immunità di popolazione, è necessario adottare tutte le cautele comportamentali e istituzionali finalizzate a evitare un'ulteriore ondata epidemica". Lo scrive Walter, consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, in un editoriale su 'Avvenire'. Per questo "da un punto di vista individuale - continua- il rispetto della distanza di ...