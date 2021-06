Rave con 700 no mask in provincia di Lodi: nel paese c’è la variante delta (Di domenica 27 giugno 2021) Rave con 700 no mask nel paese con tre casi di variante delta Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un Rave party a Maleo, paese del Lodigiano dove l’Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante delta in un focolaio Covid di 10 contagiati. Le persone sono arrivate a gruppi soprattutto dal nord Italia dalla mezzanotte in poi e alcuni partecipanti sono tuttora sul posto. L’evento, riporta l’Ansa, era stato organizzato tramite social: i partecipanti si erano dati ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021)con 700 nonelcon tre casi diOltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a unparty a Maleo,delgiano dove l’Ats ha certificato la presenza di tre casi diin un focolaio Covid di 10 contagiati. Le persone sono arrivate a gruppi soprattutto dal nord Italia dalla mezzanotte in poi e alcuni partecipanti sono tuttora sul posto. L’evento, riporta l’Ansa, era stato organizzato tramite social: i partecipanti si erano dati ...

