Olimpia Volley | impresa compiuta | le pantere volano in B1

(Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’San Salvatore Telesino vola in B1. Le ragazze di coach Eliseo ieri sera hanno vinto gara 2 della finale play off per la promozione. Una settimana fa la Liberi e Forti aveva sconfitto per 3-1 la squadra sannita che ha dovuto rimboccarsi le maniche per recuperare lo svantaggio. Coach Francesco Eliseo ha schierato a inizio match la formazione base con capitan Del Vaglio al palleggio, Biscardi opposta, Mastrullo e Sanguigni alle bande, Lamparelli e Salamida al centro e il libero Moretti. Lesono entrate in campo decise e concentrate. Il primo set è volato via 25-15. Nel secondo un ...