NBA Playoff 2021: Phoenix a una vittoria dalle Finals, Clippers sconfitti 80-84 in gara-4 (Di domenica 27 giugno 2021) E’ una la partita valida i Playoff NBA 2021 che si è svolta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 giugno. Una gara-4 tirata e a bassissimo punteggio quella tra Clippers e Suns. Gli uomini di Lue concludono il primo tempo con soli 36 punti, poi nel terzo quarto si fanno sotto nonostante un gap accumulato di 14 punti. L’ultimo quarto è da mani fredde, ma la banda di Williams riesce a mantenere la leadership nel finale grazie alla precisione dalla lunetta: il punteggio finale è di 80-84, la serie è sul 3-1 Suns. NBA Playoff 2021: IL CALENDARIO COMPLETO DELLE FINALI NBA ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) E’ una la partita valida iNBAche si è svolta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 giugno. Una-4 tirata e a bassissimo punteggio quella trae Suns. Gli uomini di Lue concludono il primo tempo con soli 36 punti, poi nel terzo quarto si fanno sotto nonostante un gap accumulato di 14 punti. L’ultimo quarto è da mani fredde, ma la banda di Williams riesce a mantenere la leadership nel finale grazie alla precisione dalla lunetta: il punteggio finale è di 80-84, la serie è sul 3-1 Suns. NBA: IL CALENDARIO COMPLETO DELLE FINALI NBA ...

