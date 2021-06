Marilyn Manson si è consegnato alla polizia. Ecco cos’è accaduto (Di domenica 27 giugno 2021) Sono scattate le manette per Marilyn Manson, dopo l’aggressione ad una videoreport ad un suo concerto nel 2019. Marilyn Manson, pseudonimo di Brian Hugh Warner, è un cantautore, produttore discografico, attore e pittore statunitense, noto per essere il frontman della band omonima, della quale è fondatore e unico membro stabile. E’ finito nuovamente nei guai, la rockstar ha infatti scelto di consegnarsi alla polizia di Los Angeles, a causa di un episodio verificatosi nel 2019 a New Hampshire. Leggi anche –> matteo pessina Ecco chi e la storica fidanzata delleroe di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 giugno 2021) Sono scattate le manette per, dopo l’aggressione ad una videoreport ad un suo concerto nel 2019., pseudonimo di Brian Hugh Warner, è un cantautore, produttore discografico, attore e pittore statunitense, noto per essere il frontman della band omonima, della quale è fondatore e unico membro stabile. E’ finito nuovamente nei guai, la rockstar ha infatti scelto di consegnarsidi Los Angeles, a causa di un episodio verificatosi nel 2019 a New Hampshire. Leggi anche –> matteo pessinachi e la storica fidanzata delleroe di ...

