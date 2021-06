Laura Pausini e Nek, finalmente i veri motivi dell’allontanamento su cui la Pausini non ha più voluto cambiare idea (Di domenica 27 giugno 2021) Laura Pausini è sicuramente una delle cantanti più amate di sempre ed una cantautrice che ha fatto emozionare e continua ad far sognare intere generazioni. I suoi successi sono davvero tanti e non soltanto quelli collezionati oltre 20 anni fa, ma anche quelli presentati negli ultimi tempi. E’ reduce infatti da una esperienza bellissima e soprattutto gratificante oltreoceano, visto che ha vinto il Golden Globe grazie ad un brano intitolato Io sì. Se della sua carriera sappiamo tanto, cosa invece conosciamo della sua vita privata? Sapete ad esempio che la nota cantante è stata per tanti anni molto amica di Nek? E perché poi tra di ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021)è sicuramente una delle cantanti più amate di sempre ed una cantautrice che ha fatto emozionare e continua ad far sognare intere generazioni. I suoi successi sono davvero tanti e non soltanto quelli collezionati oltre 20 anni fa, ma anche quelli presentati negli ultimi tempi. E’ reduce infatti da una esperienza bellissima e soprattutto gratificante oltreoceano, visto che ha vinto il Golden Globe grazie ad un brano intitolato Io sì. Se della sua carriera sappiamo tanto, cosa invece conosciamo della sua vita privata? Sapete ad esempio che la nota cantante è stata per tanti anni molto amica di Nek? E perché poi tra di ...

Advertising

zazoomblog : Laura Pausini e Nek finalmente i veri motivi dell’allontanamento su cui la Pausini non ha più voluto cambiare idea… - aleebigoni : Io quando Laura Pausini si deciderà a rilasciare il prossimo singolo/album: - valentina_barro : Amo a Laura Pausini - Epausiniananna : RT @Ilsognodellapau: Che caldo raga?? Voglia di ascoltare Laura in riva al mare ???? #Laurapausini #ESTATE #Mare #caldo #occhialidasole #Simil… - Ilsognodellapau : Che caldo raga?? Voglia di ascoltare Laura in riva al mare ???? #Laurapausini #ESTATE #Mare #caldo #occhialidasole… -