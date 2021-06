L'appello dell'esperto: 'Green pass non basta, viaggiate dopo due dosi di vaccino' (Di domenica 27 giugno 2021) La prudenza in questi casi non è mai troppa: tutti abbiamo voglia di tornare a viaggiare ma è necessario farlo in sicurezza, vista anche la grande diffusione della variante indiana in tutta Europa. Il ... Leggi su globalist (Di domenica 27 giugno 2021) La prudenza in questi casi non è mai troppa: tutti abbiamo voglia di tornare a viaggiare ma è necessario farlo in sicurezza, vista anche la grande diffusionea variante indiana in tutta Europa. Il ...

Strage di Ustica, appello al premier Draghi Lo ha detto Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione delle vittime della strage di Ustica, nel suo intervento da Bologna per il 41esimo anniversario. 'Il presidente emerito Cossiga nel 2007 - ha ...

L'appello dell'esperto: 'Green pass non basta, viaggiate dopo due dosi di vaccino' La prudenza in questi casi non è mai troppa: tutti abbiamo voglia di tornare a viaggiare ma è necessario farlo in sicurezza, vista anche la grande diffusione della variante indiana in tutta Europa. Il ...

"Green pass non basta, viaggiate dopo due dosi di vaccino", l'appello dell'esperto

Variante Delta sull'estate, l'appello: "In vacanza solo dopo la seconda dose" Preoccupa la variante Delta. È ciò che sta accadendo con la variante Delta. Negli USA Delta rappresenta il 20% dei nuovi casi Il Regno Unito ha toccato il picco di contagi, oltre 18mila, mai così tant ...

Record di richieste di sacche, appello per donare il sangue Aumenta il fabbisogno di sangue: c’è bisogno di più donazioni. "Non possiamo dire che ci sia un’urgenza sangue – spiega Gabriele Pagliarini, presidente Avis provinciale di Brescia – ma il fabbisogno s ...

